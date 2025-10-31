Жилой комплекс в Мытищах остался без света, воды и тепла: власти назвали причину ЧП

Утром 28 октября в Сахалинской области произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии. Без света остались несколько микрорайонов Южно-Сахалинска, а также города Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков. Причиной сбоя стал обрыв грозозащитного троса на ключевой линии электропередачи в Южно-Сахалинске. Упавший трос коснулся проводов, что вызвало автоматическое срабатывание систем защиты и разделение энергосистемы на северную и южную части.