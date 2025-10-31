Жилой комплекс в Мытищах остался без света, воды и тепла: власти назвали причину ЧП

В Подмосковье произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате чего без света, воды и тепла остались тысячи жителей ЖК «Императорские Мытищи». Об этом 30 октября в Telegram-канале сообщила администрация городского округа.
Согласно предварительной информации, крупная авария произошла из-за повреждения кабеля во время ремонтных работ.
«На данный момент восстановлена работа котельной и канализационных очистных сооружений, ведется подключение водозаборного узла, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения многоквартирных домов», — сообщили в администрации.
Кроме того, власти извинились перед жителями за доставленные неудобства и попросили сохранять спокойствие до полного восстановления инфраструктуры.
31 октября жителям Волгограда также стоит приготовиться к временным неудобствам. В пятницу в шести районах города ожидаются плановые отключения света. По данным энергоснабжающей компании «Россети Юг», под отключение попадут десятки улиц. Перебои с электричеством будут связаны с профилактическими и ремонтными работами.
Также в последний день октября отключения электричества произойдут в Симферополе, Евпатории, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе. Ограничения связаны с текущими ремонтными работами.
Утром 28 октября в Сахалинской области произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии. Без света остались несколько микрорайонов Южно-Сахалинска, а также города Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков. Причиной сбоя стал обрыв грозозащитного троса на ключевой линии электропередачи в Южно-Сахалинске. Упавший трос коснулся проводов, что вызвало автоматическое срабатывание систем защиты и разделение энергосистемы на северную и южную части.
А днем ранее масштабные отключения электроэнергии произошли и в Иркутске. А именно в Свердловском, Ленинском, Октябрьском и Правобережном районах города. Здесь специалисты проводили плановый ремонт на электрических сетях. Горожан заранее предупредили о будущих временных неудобствах в связи с этим.