В Новосибирске благоустраивают парк «Бугринская роща»

Летом и осенью в парке «Бугринская роща» провели масштабное благоустройство. Территория заметно обновилась, об этом сообщает мэр Максим Кудрявцев.
На детской площадке появился новый игровой комплекс с современным покрытием и элементами для активных игр. Все конструкции выполнены с соблюдением норм безопасности. Кроме того, специалисты провели технические работы: подключили новую линию электроснабжения, обновили кровлю административного здания и установили снегозадержатели.
Парк активно готовится к зимнему сезону. Каток перенесли ближе к сцене и значительно расширили. Также продолжается модернизация освещённой лыжной трассы, чтобы посетители могли кататься и в вечернее время.