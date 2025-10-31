Ричмонд
В Новосибирске благоустраивают парк «Бугринская роща»

На территории установили новую детскую площадку.

Источник: Комсомольская правда

Летом и осенью в парке «Бугринская роща» провели масштабное благоустройство. Территория заметно обновилась, об этом сообщает мэр Максим Кудрявцев.

На детской площадке появился новый игровой комплекс с современным покрытием и элементами для активных игр. Все конструкции выполнены с соблюдением норм безопасности. Кроме того, специалисты провели технические работы: подключили новую линию электроснабжения, обновили кровлю административного здания и установили снегозадержатели.

Парк активно готовится к зимнему сезону. Каток перенесли ближе к сцене и значительно расширили. Также продолжается модернизация освещённой лыжной трассы, чтобы посетители могли кататься и в вечернее время.