В Новосибирске благоустраивают парк «Бугринская роща»

На детской площадке появился новый игровой комплекс с современным покрытием и элементами для активных игр. Все конструкции выполнены с соблюдением норм безопасности. Кроме того, специалисты провели технические работы: подключили новую линию электроснабжения, обновили кровлю административного здания и установили снегозадержатели.