Омский суд готовится к процессу по делу пилота, посадившего самолёт в поле

Его обвиняют в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности повлекло причинение крупного ущерба.

Источник: Freepik

Экс-командир воздушного судна Сергей Белов предстанет перед Центральным районным судом Омска. Его обвиняют в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности повлекло причинение крупного ущерба.

Уголовное дело уже поступило в суд и передано в производство конкретному судье. В ближайшее время будет решаться вопрос о назначении даты первого судебного заседания по этому резонансному инциденту.

Речь идет о знаменитой посадке самолета в пшеничном поле, которую пилоту пришлось совершить из-за отказа двигателей. ЧП произошло в июне 2023 года, и тогда этот манёвр спас жизни более 40 пассажиров и членов экипажа на борту. Пилоту грозит лишение свободы.

Прочесть больше о ситуации и узнать мнения специалистов можно в статье нашего корреспондента.