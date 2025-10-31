Омский суд готовится к процессу по делу пилота, посадившего самолёт в поле

Экс-командир воздушного судна Сергей Белов предстанет перед Центральным районным судом Омска. Его обвиняют в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности повлекло причинение крупного ущерба.
Уголовное дело уже поступило в суд и передано в производство конкретному судье. В ближайшее время будет решаться вопрос о назначении даты первого судебного заседания по этому резонансному инциденту.
Речь идет о знаменитой посадке самолета в пшеничном поле, которую пилоту пришлось совершить из-за отказа двигателей. ЧП произошло в июне 2023 года, и тогда этот манёвр спас жизни более 40 пассажиров и членов экипажа на борту. Пилоту грозит лишение свободы.
