Ученые России нашли природную альтернативу активированному углю

По данным вуза, ученые сравнили адсорбционную способность листьев и порошка из них с хорошо известным энтеросорбентом — активированным углем. Установлено, что у целых листьев она ниже, а у порошка — на 9% выше, чем у этого широко используемого вещества. По их мнению, порошок справляется с задачей значительно лучше.