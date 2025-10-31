Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему в Новосибирске не работает WhatsApp* и Telegram 31 октября

Очередные сбои в работе мессенджеров WhatsApp* и Telegram произошли 31 октября. Проблемы с доступом к сервисам испытывали пользователи из нескольких регионов России, в том числе и новосибирцы.

Источник: Сиб.фм

По данным платформы Downdetector, наибольшее количество жалоб на нестабильный доступ к мессенджерам за последний час поступило из Москвы, а также из Амурской, Калужской и Иркутской областей. Пользователи жаловались преимущественно на отказ мобильных приложений и проблемы с доставкой оповещений.

На фоне периодически возникающих перебоев эксперты рекомендуют заранее позаботиться о запасных каналах связи, обратив внимание на отечественные разработки. Кроме того, специалисты советуют регулярно сохранять резервные копии важных переписок для предотвращения потери информации.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ.