Почему в Новосибирске не работает WhatsApp* и Telegram 31 октября

По данным платформы Downdetector, наибольшее количество жалоб на нестабильный доступ к мессенджерам за последний час поступило из Москвы, а также из Амурской, Калужской и Иркутской областей. Пользователи жаловались преимущественно на отказ мобильных приложений и проблемы с доставкой оповещений.
На фоне периодически возникающих перебоев эксперты рекомендуют заранее позаботиться о запасных каналах связи, обратив внимание на отечественные разработки. Кроме того, специалисты советуют регулярно сохранять резервные копии важных переписок для предотвращения потери информации.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ.