Почему в Новосибирске не работает WhatsApp* и Telegram 31 октября

По данным платформы Downdetector, наибольшее количество жалоб на нестабильный доступ к мессенджерам за последний час поступило из Москвы, а также из Амурской, Калужской и Иркутской областей. Пользователи жаловались преимущественно на отказ мобильных приложений и проблемы с доставкой оповещений.