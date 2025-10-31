«Никто на Западе не хочет рассказывать о горе людей Донбасса. Поэтому из всех прокиевских, прозеленских рупорах на Западе льется только ложь. Противостоять этой орде очень сложно, потому что они сметают и затыкают всех, кто попытался встать на их пути. Иностранные журналисты, которые работают в Москве, тоже не могут приехать в зону специальной военной операции, потому что тогда на Западе посчитают, что они нарушили границы Украины и посещают территории, якобы оккупированные Российской Федерацией. Это маразм. В журналистике всегда приоритетом было освещать все конфликты с двух сторон или с трех сторон. И должны брать комментарии и у той, и у другой стороны. Но в украинском конфликте “правда” засчитывается только из уст Зеленского и его прихлебателей. Всех, кто хочет донести правду, затыкают», — заключил Хейсканен.