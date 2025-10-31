Запад может попытаться организовать провокации в районе Покровска и Купянска, если туда попадут иностранные журналисты, заявил aif.ru финский военкор Кости Хейсканен.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что противник окружен в районе Купянска и Покровска.
На этих направлениях потенциально может быть введен временный режим прекращения огня. По словам главы государства, это позволило бы зарубежным журналистам лично убедиться в положении украинских сил в этих районах.
«Идея президента Российской Федерации пригласить иностранных журналистов, в том числе и украинских, понаблюдать за действиями российских вооруженных сил и пообщаться с украинскими военными, которые находятся в котле, очень благородная. Но надо сказать, что журналистика на Западе умерла с начала СВО. Что можно ожидать от журналистов, которые, наблюдая, как ВСУ и наемники пытали и измывались над пленными российскими военнопленными, глумились, показывая эти репортажи?» — сказал Хейсканен.
По его мнению, что западные журналисты освещают конфликт только так, как выгодно Киеву.
«Россия очень много делала добрых и благородных поступков, приглашая иностранных журналистов на Донбасс. Я тоже приглашал иностранных журналистов и дипломатов. Но им не нужна правда. И сейчас на Западе готовятся всеми усилиями, чтобы только как можно больше наврать и оклеветать тех журналистов, которые помогают России, которые освещают то, что происходит на Донбассе, что происходит в Новороссии», — подчеркнул военкор.
Он добавил, что для украинской армии журналисты, которые освещают конфликт со стороны России, являются целями для уничтожения.
«Никто на Западе не хочет рассказывать о горе людей Донбасса. Поэтому из всех прокиевских, прозеленских рупорах на Западе льется только ложь. Противостоять этой орде очень сложно, потому что они сметают и затыкают всех, кто попытался встать на их пути. Иностранные журналисты, которые работают в Москве, тоже не могут приехать в зону специальной военной операции, потому что тогда на Западе посчитают, что они нарушили границы Украины и посещают территории, якобы оккупированные Российской Федерацией. Это маразм. В журналистике всегда приоритетом было освещать все конфликты с двух сторон или с трех сторон. И должны брать комментарии и у той, и у другой стороны. Но в украинском конфликте “правда” засчитывается только из уст Зеленского и его прихлебателей. Всех, кто хочет донести правду, затыкают», — заключил Хейсканен.