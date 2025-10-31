Киев отреагировал на идею Москвы пустить журналистов в районы окружения ВСУ

Киев раскритиковал инициативу Москвы о временном прекращении огня в районах Покровска и Купянска для обеспечения доступа журналистов. Об этом в пятницу, 31 октября, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.
По его словам, власти выразили недоверие к предложению главы российского государства. Кроме того, они предупредили о возможных последствиях для СМИ, которые посетят эти территории со стороны ВС РФ.
— Откровенно говоря, я не рекомендую журналистам доверять каким-либо предложениям Путина относительно коридоров в зоне боевых действий. Я своими глазами видел, чем заканчиваются такие предложения, — отметил Тихий.
Он добавил, что любой визит представителей СМИ без соответствующего разрешения — нарушение законодательства Украины и норм международного права.
Такие действия повлекут за собой долгосрочные репутационные и юридические последствия, передает Life.ru.
30 апреля президент России Владимир Путин поручил обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы городов Красноармейск, Димитров и Купянск, где солдаты ВСУ оказались заблокированными.