В Пермском крае попрощаются с капитаном, погибшим в ходе СВО

Боец родился 10 июля 1978 года в Германии в семье военнослужащего. Затем вместе с семьей переехал в Симферополь, а после выхода отца на пенсию семья переехала для в поселок Павловский. После окончания школы Роман поступил в Санкт-Петербургское высшее военное инженерное училище связи. В 2000 году он завершил обучение со званием лейтенанта. Продолжил службу специалистом связи в Ракетных войсках стратегического назначения. В феврале 2024 года вновь поступил на военную службу для участия в спецоперации.