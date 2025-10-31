Тюменские волонтеры спасают редкую птицу, которая сама пришла к людям за помощью

Центр реабилитации «У Лукоморья» в Тюмени регулярно принимает диких животных с различными травмами. Ранее специалисты центра спасали четырех уральских неясытей с переломами позвоночника и черепно-мозговыми травмами, а также лису с переломанными задними лапками, попавшую под колеса автомобиля. По словам сотрудников, все чаще птицы и животные прилетают в город в поисках пищи и получают травмы при столкновении с высокими зданиями и линиями электропередач.