Российские военные уничтожили склад беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на красноармейском участке, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли броны спецназа. В МО уточнили, что склад и расчёты БПЛА противника ликвидировали операторы ударных дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр».
«В ходе боевой работы разведчики обнаружили склад БПЛА формирований ВСУ и незамедлительно передали координаты цели операторам ударных дронов, которые при помощи FPV-дронов нанесли несколько точных ударов, уничтожив оборудование вместе с расчетами БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что расчёты ударных беспилотников спецназа «Центра» провели системную работу по ликвидации расчётов БПЛА ВСУ, находившихся в заброшенных строениях в пригородах Димитрова.
Напомним, российские дроны в Красноармейске полностью контролируют воздушное пространство на линии соприкосновения.
Ранее Минобороны РФ показало кадры, на которых зафиксированы удары по огневым позициям и личному составу Вооружённых сил Украины, заблокированным в восточной части Димитрова на красноармейском направлении в Донецкой народной республике.
По данным Bloomberg, взятие российскими войсками Красноармейск станет важным шагом для дальнейшего освобождения территории ДНР.