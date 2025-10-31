Сдавайся, кто может: эксперт сказал, что ждёт ВСУ в окружении в Покровске

Украинские военные попали в окружение в Покровске и Купянске, заявил президент России Владимир Путин. Бойцы ВС РФ с помощью листовок призывают их сдаваться, отмечая, что у них есть час для этого.
Военный аналитик Евгений Михайлов, анализируя ситуацию в этих городах, отметил, что скоро украинский фронт рухнет и начнутся массовые сдачи в плен.
«Время утекает быстрее, чем кровь»: ультиматум для окруженных.
Российское командование предпринимает шаги для минимизации потерь с обеих сторон, предлагая противнику сложить оружие. С помощью листовок российские военные призывают украинских солдат сдаваться в плен.
В одной из таких листовок сказано: «Время в окружении утекает быстрее, чем кровь из артерии. Сейчас ты еще можешь поднять руки и спастись. Это не шутки и не пропаганда. Вы окружены. Вы побеждены. У вас есть час, чтобы сдаться».
Эксперт Михайлов уверен, что в скором времени окруженные в Покровске и Купянске украинские военные начнут массово сдаваться в плен.
«Для киевского режима главное — драться до последнего бойца. А этих бойцов это уже не устраивает. Думаю, скоро мы увидим массовые сдачи в плен», — подчеркнул эксперт.
Признание кризиса и прощание с городами.
Генерал Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, отправился в город-спутник Покровска Мирноград, который находится на территории Донецкой Народной Республики. Его цель — попытаться деблокировать украинские подразделения, попавшие в тяжелейшее окружение. Однако военные эксперты расценивают этот визит не как попытку переломить ситуацию, а как отчаянный жест командующего, чья карьера висит на волоске.
Сам Сырский косвенно подтвердил катастрофичность положения, заявив, что ситуация на этом направлении для ВСУ сложная. Он подчеркнул, что «главным приоритетом является сохранение жизни солдат». Это может указывать на то, что Сырский приехал прощаться с Мирноградом и Покровском.
«Очевидно, что Сырский никак не изменит ситуацию в Мирнограде. Он перебрасывал лучшие подразделения в Покровскую воронку, но это не изменило ситуацию. Более того, даже хваленый спецназ ГУР практически весь был ликвидирован. Поэтому сейчас Сырский, прежде всего, спасает свою карьеру, фактически находясь на грани увольнения. Он будет предпринимать максимум для того, чтобы как-то изменить ситуацию. Но я думаю, что, скорее всего, это действительно будет прощание с Покровском и Мирноградом», — сказал aif.ru Михайлов.
Окружение под Покровском становится символом глубокого кризиса ВСУ, а его вероятное падение может открыть для российских войск оперативный простор для развития наступления на одном из самых важных направлений.
Предвестник обвала: как падение Покровска повлияет на весь фронт.
Ситуация под Покровском имеет далеко идущие последствия, которые могут привести к кардинальному изменению всей оперативной обстановки на фронте.
«В ближайшее время мы увидим большие потрясения и обвал украинского фронта, он начнет сыпаться, так как наверняка ультиматум, выдвинутый группировкам под Покровском и Купянском, не будет принят. Мы уничтожим всех, кто находится в окружении. У них нет подпитки, нет возможности выйти. Это сильно ударит по духу украинских военных», — добавил Михайлов.
По его мнению, ликвидация крупной группировки ВСУ в этом районе станет тяжелейшим моральным и материальным ударом, который ослабит сопротивление украинской армии в районе Славянско-Краматорской агломерации — ключевого узла обороны Украины на Донбассе.