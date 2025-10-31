Сдавайся, кто может: эксперт сказал, что ждёт ВСУ в окружении в Покровске

«Очевидно, что Сырский никак не изменит ситуацию в Мирнограде. Он перебрасывал лучшие подразделения в Покровскую воронку, но это не изменило ситуацию. Более того, даже хваленый спецназ ГУР практически весь был ликвидирован. Поэтому сейчас Сырский, прежде всего, спасает свою карьеру, фактически находясь на грани увольнения. Он будет предпринимать максимум для того, чтобы как-то изменить ситуацию. Но я думаю, что, скорее всего, это действительно будет прощание с Покровском и Мирноградом», — сказал aif.ru Михайлов.