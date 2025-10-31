Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Бурятии

Магнитуда подземных толчков составила 3.7 баллов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Землетрясение в Бурятии 31 октября 2025 зафиксировали иркутские сейсмологи. Последний день октября для жителей республики начался с тряски. Специалисты зафиксировали подземные толчки в ночь, на 31 октября. Об этом КП-Иркутск рассказали в Байкальском филиале «Единой геофизической службы РАН».

Землетрясение в Бурятии 31 октября 2025.

— Землетрясение произошло 30 октября в 16:54 по Гринвичу, а это 31 октября 00:54 по местному времени, — пояснили сейсмологи.

Эпицентр располагался в Тункинском районе. Энергетический класс землетрясения — 10.8. Магнитуда подземных толчков составила 3−4 балла. Землетрясение в Бурятии 31 октября 2025 ощутили жители поселка Монды. Ведь толчки были в 11 километрах западнее от населенного пункта.

Интересно, что за последние сутки это уже второе землетрясение в Бурятии. 30 октября в 14:28 тряску ощутили жители села Кумора, что находится в Северо-Байкальском районе. Там магнитуда была равна 3 баллам.