Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Бурятии

Землетрясение в Бурятии 31 октября 2025 зафиксировали иркутские сейсмологи. Последний день октября для жителей республики начался с тряски. Специалисты зафиксировали подземные толчки в ночь, на 31 октября. Об этом КП-Иркутск рассказали в Байкальском филиале «Единой геофизической службы РАН».
— Землетрясение произошло 30 октября в 16:54 по Гринвичу, а это 31 октября 00:54 по местному времени, — пояснили сейсмологи.
Эпицентр располагался в Тункинском районе. Энергетический класс землетрясения — 10.8. Магнитуда подземных толчков составила 3−4 балла. Землетрясение в Бурятии 31 октября 2025 ощутили жители поселка Монды. Ведь толчки были в 11 километрах западнее от населенного пункта.
Интересно, что за последние сутки это уже второе землетрясение в Бурятии. 30 октября в 14:28 тряску ощутили жители села Кумора, что находится в Северо-Байкальском районе. Там магнитуда была равна 3 баллам.