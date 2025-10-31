В Госдуме призвали отказаться от празднования Хэллоуина

Хэллоуин является религиозным языческим обрядом, подчеркнул в беседе с aif.ru зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
«Хэллоуин — это миссионерская деятельность, только в рамках незарегистрированной некой языческой секты, которая, соответственно, должна иметь прежде всего регистрацию в качестве религиозной организации, чтобы проводить мероприятия. А если регистрации нет, то законом проводить подобные мероприятия запрещено», — объяснил парламентарий.
Милонов отметил, что важно следить, чтобы Хэллоуин не отмечался в школах, не включался в детские мероприятия.
«Это совсем недопустимо. когда люди в силу того, что они просто не отдают себе отчёт, пытаются играться в некие языческие, мистические ритуалы под видом какой-то увеселительной программы для детей. У нас же сатанисты* не могут просто взять и пойти в школу и предлагать какой-то свой праздник. Все возмущаться будут. Хэллоуин, по сути дела, мало чем отличается от ритуалов всяких языческих культов», — добавил он.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.