Общественник Михайлов разгадал «загадку» мусорного полигона «Гусинобродский» в Новосибирске

Новосибирский общественник Михаил Михайлов заявил о том, что ему удалось раскрыть загадку мусорных полигонов «Гусинобродский» и «Левобережный». Ранее он не понимал, почему в ответ на его жалобы надзорные органы выдавали ему неоднозначную информацию о статусах земельных участков, на которых размещены свалки. Михайлов нашёл ответ, с которым поделился Сиб.фм.
«Долгое время я не мог понять одну простую вещь: почему полигон “Гусинобродский” на карте находится в Дзержинском районе Новосибирска, а все контролирующие органы в один голос утверждают, что это сельская территория? Запросы отправлял, ответы получал — везде одно и то же: “не городская территория”. Решил покопаться в документах. И нашел разгадку этой загадки», — сказал Михаил Михайлов.
В апреле 2018 года произошло нечто следующие. Законодательство ужесточило требования к размещению полигонов ТКО. Власти Новосибирска решили не закрывать полигон на ГБШ, а просто исключить его из черты города. Но при этом сохранили право этой територией управлять 25 апреля 2018 года появилось решение Совета депутатов № 597. Согласно этому документу, все четыре земельных участка под полигоном «Гусинобродский» исключили из генплана города. Одновременно изменили категорию земель: было — «земли населенных пунктов», стало — «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи…».
«Таким образом внутри границ города появился участок, который формально к городу не относится. Полигон есть, а города вокруг него как бы нет. Но тут вылезает статья 87 Земельного кодекса РФ. Она четко говорит: земли промышленности, энергетики и прочего специального назначения не могут находиться в границах населенных пунктов. Не должны. Запрещено. Получается юридическая коллизия. Полигон не может быть в городе по новой категории земель, но остается в городе по факту», — говорит Михайлов.
По словам общественника, с полигоном «Левобережный» поступили иначе. Просто передвинули границу города к улице Малыгина. Жилой сектор номинально остался в городе, землю вокруг отдали Верх-Тулинскому сельсовету.
«Никаких противоречий (хотя местным жителям от этого не легче). Что касается полигона на ГБШ, я считаю его достопримечательностью Новосибирска. По такому принципу мусорные полигоны можно размещать хоть на площади Ленина, просто исключив нужный участок из городской черты», — подытожил общественник.