Общественник Михайлов разгадал «загадку» мусорного полигона «Гусинобродский» в Новосибирске

«Таким образом внутри границ города появился участок, который формально к городу не относится. Полигон есть, а города вокруг него как бы нет. Но тут вылезает статья 87 Земельного кодекса РФ. Она четко говорит: земли промышленности, энергетики и прочего специального назначения не могут находиться в границах населенных пунктов. Не должны. Запрещено. Получается юридическая коллизия. Полигон не может быть в городе по новой категории земель, но остается в городе по факту», — говорит Михайлов.