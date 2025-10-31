Казахстанские клубы дружно проиграли во втором туре Лиги чемпионов

В первом матче мини-турнира в Пальма-де-Мальорке вице-чемпион страны «Семей» одержал волевую победу над чешским «Хрудимом» 9:5. Отыграв по ходу матча отставание в два гола.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2025/26.
Основной раунд. Группа 2. 30 октября.
⚽ ЭТУАЛЬ (Франция) — СЕМЕЙ (Казахстан) 4:3 (0:3). Голы: Бруно 3 (0:1), Дедезиньо 8 (0:2), Дедезиньо 17 (0:3), Мухудин 28 (1:3), Мухудин 28 (2:3), Гирьо 30 (3:3), Баккали 39 (4:3).
На сей раз ситуация получилась практически зеркальной. До перерыва дубль Дедезиньо и гол Бруно Гомеса не предвещали, казалось, отправили французский «Этуаль» в нокаут. Во втором тайме выяснилось, что это был всего лишь нокдаун.
До 28-й минуты счет оставался прежним, а затем Сухейль Мухудин в течение 40 секунд дважды поразил ворота Жаиме. Сменивший его в рамке Игита (тот самый, некогда кайратовец и до сих пор сборник) оказался бессилен помочь команде, когда через полторы минуты Уассини Гирьо сравнивал счет — 3:3.
Подопечные Аслана Смакова, донельзя раздосадованные происходящим, попытались вернуть статус-кво первого тайма. Но не реализовали пару-тройку голевых моментов. А на предпоследней минуте и вовсе пропустили четвертый гол. Марокканец Биляль Баккали издали пробил Игиту второй раз — 4:3.
Последний гол был совершенно не нужен. Ничья, в принципе, устраивала казахстанцев. В этом случае они оставались вторыми. Теперь же опустились на третье, рубежное, место. И в заключительном матче сыграют с хозяевами. Действующий владелец трофея «Пальма» во втором туре скромно обыграла чешский «Хрудим» — 3:1. И обеспечила себе путевку в плей-офф.
В этот же вечер чемпион Казахстана «Кайрат» оказался полностью несостоятельным перед вице-чемпионом Португалии «Спортингом». Надежды на то, что все свои голы лиссабонцы забили «Приштине» (19:1), развеялись уже на 12-й секунде. Вслед за Зики при полном попустительстве кайратовской обороны, рассыпавшейся как карточный домик, отличились Томаш Пасо и Диогу Сантуш.
Основной раунд. Группа 4. 30 октября.
⚽ СПОРТИНГ (Лиссабон, Португалия) — КАЙРАТ (Алматы, Казахстан) 7:2 (5:2). Голы: Зики 1 (1:0), Пасо 7 (2:0), Диогу 10 (3:0), Арьетта 11 (3:1), Диогу 12 (4:1), Фелипе 13 (1:5), Турсагулов 16 (2:5), Фелипе 25 (2:6), Уэсли 26 (2:7).
«Спортинг» словно продолжал матч с косоварами, замечая соперника лишь изредка. Как в случае с голами аргентинца Кевина Аррьеты и Даурена Турсагулова.
Размашистая португальская пощечина поставила под сомнения перспективы Даниэля Жуниора, сменившего на тренерском мостике Марлона Веласко. При испанце «Кайрат», по крайне мере, дошел до финала Лиги чемпионов. В нынешнем своем состоянии команда на это вряд ли способна.
Впрочем, время у бразильца еще есть. В плей-офф «Кайрат», скорее всего, выйдет. Хотя в следующем туре ему предстоит непростой матч с «Приштиной». Косовары, отойдя от португальского шока, сенсационно обыграли хозяев мини-турнира «Ново Вриеме» — 7:6. После чего (большая редкость!) у трех команд нашей группы из четырех команд обнаружилась отрицательная разница мячей.
Напомним, для выхода в плей-офф нашим клубам необходимо занять квартетах места не ниже третьего. При равенстве очков приоритетом будет результат личной встречи.
Согласно новому формату Лиги чемпионов, команды, которые преодолеют барьер основного раунда, примут участие в двухматчевых противостояниях ⅛ финала. Их победители сыграют в четвертьфинале. Традиционный Финал четырех состоится в итальянском городе Пезаро в мае 2026 года.
Турнир сильнейших футзальных команд Старого Света проводится с сезона-2001/02. С тех пор турнир не раз менял формат и название. В настоящее время в нем принимают участие не только победители национальных чемпионатов по футзалу, но и лучшие по рейтингу команды.