Михайлов: активное продвижение под Днепром поможет освободить Запорожье

«В Днепропетровской области наша военная группировка “Восток” освобождает один за одним населенные пункты, это, прежде всего, говорит о том, что украинский штаб ослабляет все направления для спасения ситуации под Покровском, под Константиновкой, на Донбассе, не усиливая те группировки, которые находятся в том же Запорожье. Поэтому я думаю, что если так будет продолжаться, то, во-первых, мы в ближайшее время можем зайти в тыл украинской группировки, оккупировавшей часть Запорожья. И, естественно, все это будет влиять на ситуацию в Славянско-Краматорской агломерации. Более того, мы уже фактически бьемся за Константиновку. Украинские военные ожесточенно сражаются, но мы перерезали все линии снабжения», — сказал Михайлов.