Имидж-стилист рассказала, как носить корректирующее белье без вреда для здоровья

— Интенсивные лучше ограничить по времени, не более 3−4 часов в день, использовать только для особых случаев: значимых мероприятий и фотосессий. Мягкие изделия можно носить 4−6 часов в день, 4−5 раз в неделю, чтобы давать телу отдых, — пояснила специалист.