Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Имидж-стилист рассказала, как носить корректирующее белье без вреда для здоровья

Стилист Карепова: интенсивное утягивающее белье лучше носить не более 3−4 часов.

Источник: Комсомольская правда

Корректирующее белье помогает женщинам выглядеть стройнее и подтянутее. Некоторые при этом не учитывают, что неправильное использование может негативно сказаться на здоровье. Имидж-стилист Мария Карепова рассказала KP.RU, как носить утягивающее белье без вреда для организма.

— Интенсивные лучше ограничить по времени, не более 3−4 часов в день, использовать только для особых случаев: значимых мероприятий и фотосессий. Мягкие изделия можно носить 4−6 часов в день, 4−5 раз в неделю, чтобы давать телу отдых, — пояснила специалист.

Эксперт отметила, что неправильный выбор размера или чрезмерное утягивание может привести к появлению складок и дискомфорта, а также негативно сказаться на осанке и кровообращении. Для повседневного использования лучше выбирать модели с мягкой компрессией, которые корректируют фигуру, но не сдавливают тело.

Карепова добавила, что корректирующее белье нельзя использовать во время сна. Чтобы оно выполняло свою функцию и было незаметно под одеждой, его нужно подбирать строго по своим параметрам.