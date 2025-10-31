Имидж-стилист рассказала, как носить корректирующее белье без вреда для здоровья

Корректирующее белье помогает женщинам выглядеть стройнее и подтянутее. Некоторые при этом не учитывают, что неправильное использование может негативно сказаться на здоровье. Имидж-стилист Мария Карепова рассказала KP.RU, как носить утягивающее белье без вреда для организма.
— Интенсивные лучше ограничить по времени, не более 3−4 часов в день, использовать только для особых случаев: значимых мероприятий и фотосессий. Мягкие изделия можно носить 4−6 часов в день, 4−5 раз в неделю, чтобы давать телу отдых, — пояснила специалист.
Эксперт отметила, что неправильный выбор размера или чрезмерное утягивание может привести к появлению складок и дискомфорта, а также негативно сказаться на осанке и кровообращении. Для повседневного использования лучше выбирать модели с мягкой компрессией, которые корректируют фигуру, но не сдавливают тело.
Карепова добавила, что корректирующее белье нельзя использовать во время сна. Чтобы оно выполняло свою функцию и было незаметно под одеждой, его нужно подбирать строго по своим параметрам.