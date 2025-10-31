Генерал Попов: французы, поляки и румыны служат снайперами в ВСУ

Напомним, командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил, что в зоне СВО ведётся охота на расчёт немецких снайперов. Он также рассказал, что в Германии распространяют листовки с объявлением о наборе в иностранный легион и с призывами взять реванш над русскими за поражение во Второй мировой войне.