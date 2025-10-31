В рядах ВСУ служат целые расчёты снайперов, состоящие из иностранных наёмников, рассказал aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
«В рядах украинской армии сегодня много иностранных наёмников, которые служат в снайперских расчётах. Есть целые группы, состоящие из боевиков одной национальности», — отметил Попов.
По его словам, есть расчёты молдавские, румынские, французские, немецкие, состоящие из наёмников из Африки и Латинской Америки, а также из канадцев с украинскими корнями.
«Но больше всего поляков», — отметил генерал-майор.
Ранее Попов рассказал о немецких снайперах в рядах ВСУ.
Напомним, командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил, что в зоне СВО ведётся охота на расчёт немецких снайперов. Он также рассказал, что в Германии распространяют листовки с объявлением о наборе в иностранный легион и с призывами взять реванш над русскими за поражение во Второй мировой войне.