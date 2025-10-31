Счастье от ума: 350 тысяч рублей в месяц предлагают омичам за компьютерные навыки

В октябре в Омской области было открыто или обновлено более 150 высокооплачиваемых вакансий с требованием навыков работы с различными цифровыми инструментами. Анализом предлагаемых зарплат в этой сфере поделились эксперты российской рекрутинговой платформы hh.ru.
Заплаты для специалистов в IT-отрасли достигают сейчас в Омской области 350 тысяч рублей на руки. Именно такую сумму месячной оплаты указывает работодатель для омского специалиста, который имеет опыт самостоятельной разработки мобильных приложений на Kotlin, опыт работы с REST API, JSON, Git. За эти деньги работнику предстоит поддержать новые возможности и маркетинговые инструменты, улучшить UX, выполнять технические задачи, такие как исправление ошибок, оптимизация и рефакторинг приложения.
Из других омских вакансий, требующих от претендента серьезных знаний и навыков, аналитики отметили предложение специалисту по Computer Vision (от 277 500 рублей до вычета налогов), инженеру по защите информации II категории (до 287 392 рублей на руки), системному аналитику по ценным бумагам (до 250 000 рублей на руки), aI-тренеру для обучения YandexGPT (до 120 000 рублей на руки) и специалисту по информационным технологиям (от 100 000 рублей на руки).