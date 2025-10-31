Счастье от ума: 350 тысяч рублей в месяц предлагают омичам за компьютерные навыки

Из других омских вакансий, требующих от претендента серьезных знаний и навыков, аналитики отметили предложение специалисту по Computer Vision (от 277 500 рублей до вычета налогов), инженеру по защите информации II категории (до 287 392 рублей на руки), системному аналитику по ценным бумагам (до 250 000 рублей на руки), aI-тренеру для обучения YandexGPT (до 120 000 рублей на руки) и специалисту по информационным технологиям (от 100 000 рублей на руки).