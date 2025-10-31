Трамп начал сомневаться в усилении санкций против РФ из-за встречи с Си Цзиньпином

Американский лидер Дональд Трамп начал сомневаться в необходимости усиления антироссийских санкций — президент США изменил свое мнение после встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в Bloomberg.
— Мы, по сути, не обсуждали нефть, — цитирует политика агентство.
По словам управляющего партнера консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтта Эриксона, концепция антироссийских санкций стремительно становится бессмысленной.
30 октября в Пусане прошли переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Встреча, в ходе которой политики обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, продлилась час и 40 минут.
До этого президент США планировал затронуть на встрече с китайским политиком тему урегулирования конфликта России и Украины. Он напомнил, что Вашингтон ввел в отношении Москвы «очень жесткие санкции».
Ранее лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж раскрыл, почему Трамп обиделся на Путина. По его словам, президент России выставил коллегу из США полным дураком.