Стало известно, почему «67» стало главным выражением 2025 года

Онлайн-словарь Dictionary назвал числовое сочетание «67» самым популярным словом 2025 года.

Онлайн-словарь Dictionary назвал числовое сочетание «67» самым популярным словом 2025 года. По словам представителей проекта, этот выбор самих экспертов немного озадачил — «мы всё ещё пытаемся понять, что именно это значит».

Термин «67» стал вирусным летом и быстро распространился среди подростков в соцсетях. Его смысл до конца не ясен, но чаще всего выражение используется как шутливое обозначение чего-то «так себе» или «ничего особенного».

По одной из версий, происхождение мема связано с треком рэпера Skrilla — Doot Doot (6−7), вышедшим в 2024 году. Композиция активно использовалась в TikTok, особенно в роликах с баскетболистами, включая звезду НБА Ламело Болла, чей рост составляет 6 футов 7 дюймов (примерно 2 метра).

Редакция Dictionary отметила, что выбирает слова, отражающие то, как интернет и соцсети влияют на язык. В этом году число поисковых запросов «6−7» выросло в шесть раз с июня, а мем с цифрами стал символом нового цифрового юмора и молодежного сленга.

