В Москве ожидаются облачная погода и до 7 градусов тепла

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Облачная погода, местами сильный дождь и температура до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Источник: РИА "Новости"

Днем температура воздуха в городе составит 5−7 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер юго-западный, 6−11 м/c. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 3 до плюс 8 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.

В Москве и Московской области в пятницу из-за сильного дождя будет действовать желтый уровень предупреждения о погодной опасности.