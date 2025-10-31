В Башкирии похолодает до −4 градусов

В первый день ноября жителей региона ждут мокрый снег с дождем. На юге республики осадки могут усилиться до умеренных. Ветер сначала северо-западный, затем поменяет направление на южное, а в южных районах станет порывистым. Ночью температура опустится до −4…+1 градуса, днем воздух прогреется до +1…+6.