В Башкирии похолодает до −4 градусов

Стало известно, каким будет конец октября и начало ноября в Башкирии. По словам синоптиков республиканского гидрометцентра, в последний день октября в некоторых районах республики пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с северо-запада и запада, оставаясь умеренным. Столбики термометров покажут днем от +3 до +8.
В первый день ноября жителей региона ждут мокрый снег с дождем. На юге республики осадки могут усилиться до умеренных. Ветер сначала северо-западный, затем поменяет направление на южное, а в южных районах станет порывистым. Ночью температура опустится до −4…+1 градуса, днем воздух прогреется до +1…+6.
В воскресенье, 2 ноября, сохранится неустойчивая погода с небольшими дождями и снегом, на юге — с умеренными осадками. На отдельных участках автомобильных дорог возможно образование гололедицы. Ветер южный, постепенно переходящий в северо-восточный, в южных районах порывистый. Температура ночью составит −4…+1 градус, днем — от 0 до +5 градусов.
