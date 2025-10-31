Костюмированный забег и бесплатные занятия: «Доступный спорт» продолжается в Хабаровском крае

Всех любителей бега приглашают принять участие в бесплатной тренировке (0+), которая состоится 5 ноября в 19:30 на беговых дорожках спортивного комплекса «Ерофей» в Хабаровске. Организаторы предупреждают, что мероприятие может быть отменено или перенесено в случае неблагоприятных погодных условий, поэтому за актуальной информацией следует обращаться по телефону 89143167656.