Костюмированный забег и бесплатные занятия: «Доступный спорт» продолжается в Хабаровском крае

Провести спортивные выходные могут все жители и гости Хабаровского края, сообщает пресс-служба губернатора и краевого правительства. Соревнования, мастер-классы и фестивали организованы благодаря проекту «Доступный спорт» по госпрограмме «Спорт России», инициированной президентом страны Владимиром Путиным.
Так, любителей бега приглашают принять участие в традиционной субботней пробежке (0+) 1 ноября — встреча участников назначена на 8:45 на набережной стадиона имени Ленина возле Речного вокзала, где после 15-минутной разминки в 9:00 состоится общий старт по пятикилометровой дистанции.
А уже 2 ноября состоится костюмированный забег (0+). Дистанция 7,77 км. Организаторы предлагают всем желающим приходить в костюмах. После пробежки участников ждут сладкие угощения. Старт забега в 9:00. Общий сбор за 15 минут до начала на набережной стадиона имени Ленина возле Речного вокзала.
Всех любителей бега приглашают принять участие в бесплатной тренировке (0+), которая состоится 5 ноября в 19:30 на беговых дорожках спортивного комплекса «Ерофей» в Хабаровске. Организаторы предупреждают, что мероприятие может быть отменено или перенесено в случае неблагоприятных погодных условий, поэтому за актуальной информацией следует обращаться по телефону 89143167656.
Также в краевой столице проходят бесплатные спортивные занятия для детей и подростков в возрасте 8−15 лет. В программе тренировок: общая физическая подготовка, спортивные и подвижные игры, регби. Занятия проходят на территории спорткомплекса «Авангард» (ул. Краснофлотская, 3). Записаться и узнать все подробности можно по телефону: 89242210130.
Кроме того, хабаровчан приглашают на бесплатные занятия по общефизической подготовке (0+) в фитнес-клуб «Ива», расположенный по ул. Волочаевская, 176. Тренировки проводит профессиональный инструктор-методист Павел Николаевич Ли-Ю. Узнать подробности о расписании и записаться можно по телефону: 84212470286.
Добавим, что проект «Доступный спорт» способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70% — такую задачу поставил президент России Владимир Путин. В свою очередь, глава региона Дмитрий Демешин поручил создавать условия для активного досуга жителей в каждом дворе.