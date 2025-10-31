Нарколог подсказал, по каким признакам определить игровую зависимость у ребенка

Игровая зависимость — одна из самых распространенных проблем среди подростков. Врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева Руслан Исаев в беседе с KP.RU назвал пять признаков, по которым можно понять, что увлечение выходит из-под контроля.
— В отличие от обычного увлечения, которое можно контролировать и совмещать с учебой, хобби, общением, при зависимости игра подчиняет себе все сферы жизни и вытесняет прежние интересы. Подросток теряет интерес к учебе, спорту, общению с друзьями и семье. Обесценивается все, что раньше имело ценность, — пояснил психиатр.
По словам врача, о формирующейся зависимости можно судить по резкому увеличению времени за экраном и раздражительности. Недосып и стресс усугубляют состояние и могут привести к серьезным психическим нарушениям.
— Во время игры может возникать немотивированная эйфория, а после проигрыша — резкий спад настроения, похожий на депрессивное состояние, — отметил медик.
Кроме того, при попытке ограничить время за компьютером или телефоном подросток может начать нервничать, проявлять раздражение и даже агрессию. В некоторых случаях он воспринимает такие действия родителей как вторжение в личные границы.