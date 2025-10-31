Китай готов ввести нулевые пошлины: вот для каких стран

«Китай уже предоставил льготу в виде нулевых пошлин на 100% товаров из наименее развитых стран, с которыми у него установлены дипломатические отношения, и готов ввести политику нулевых пошлин на 100% продукции из африканских стран», — сказал китайский лидер, чьи слова передает МИД КНР.