Китай готов ввести нулевые пошлины: вот для каких стран

Китай готов к введению нулевых пошлины на 100% товаров из стран Африки, с которыми у него установлены дипломатические отношения. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о возможности подписания подобного соглашения об экономическом партнерстве.
«Китай уже предоставил льготу в виде нулевых пошлин на 100% товаров из наименее развитых стран, с которыми у него установлены дипломатические отношения, и готов ввести политику нулевых пошлин на 100% продукции из африканских стран», — сказал китайский лидер, чьи слова передает МИД КНР.
Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 30 октября. После официальной встречи США могут принять решение о понижении дополнительной ставки пошлин на ввоз товаров.
При это ранее, по словам Трампа, вероятность заключения торговой сделки на предстоящих переговорах с председателем Си Цзиньпином весьма высока.