Жителям Башкирии напомнили о шестидневной рабочей неделе

Пятница, 31 октября, в Башкирии, как и по всей России, не будет последним рабочим днем: рабочую неделю решили продлить до шести дней. Причиной стал перенос выходного с субботы, 1 ноября, на следующий понедельник, 3 ноября.
Согласно производственному календарю на 2025 год, праздничный выходной день приходится на вторник 4 ноября. В целях рационального использования суббота 1 ноября объявлена рабочим днем, а предпраздничный понедельник 3 ноября — выходным. То есть предпраздничная неделя будет для работников 6-дневной, зато в следующую неделю придется поработать лишь три дня.
Следующие длинные выходные ожидаются только в новогодние праздники. Согласно проекту постановления правительства, они продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно.
Кроме того, в 2026 году выходные по 3 дня ожидаются: в феврале на День защитника Отечества, на 8 марта, на Первомай и День Победы — в мае, и на День России в июне.