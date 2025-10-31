Ричмонд
С жителей РФ начали брать деньги за вход в Telegram другими пользователями

Мессенджер Telegram запустил ограниченное тестирование функции одноранговой авторизации — Peer-to-Peer Login Program — среди пользователей с российскими номерами, сообщает телеграм-канал «Код Дурова».

Эта функция позволяет участникам помогать другим пользователям входить в свои аккаунты: Telegram отправляет SMS-коды через смартфоны тех, кто согласился участвовать в программе. Сервис может использовать до 100 сообщений в месяц от имени пользователя.

За участие предусмотрено вознаграждение — подписка Telegram Premium, которую можно активировать лично или передать другому человеку.

Сейчас программа доступна только на Android. В Telegram объяснили это тем, что экосистема iOS не позволяет приложениям отправлять SMS от имени пользователя. Компания подчёркивает, что участие полностью добровольное, а выйти из программы можно в любой момент.

По данным «Кода Дурова», доступ к тестированию получили лишь 0,01% российских пользователей, и функция пока не стала массовой.

Изначально программа Peer-to-Peer Login появилась в начале 2024 года в странах, где отправка SMS обходится особенно дорого.

