Аэропорт Братска закрыли на несколько часов из-за снегопада

По последним данным онлайн-табло, утром 31 октября пассажиры не могут вовремя вылететь в Иркутск, Москву и Новосибирск. В связи с ограничениями, приём воздушных судов также приостановлен. Вылеты из Иркутска и Новосибирска задерживаются, а пассажиров рейса из Москвы, возможно, перенаправят в Иркутск или Красноярск, если погодная обстановка не улучшится к обеду.