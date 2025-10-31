Аэропорт Братска закрыли на несколько часов из-за снегопада. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала воздушной гавани.
— Уважаемые пассажиры, из-за снегопада аэропорт Братск закрыт до 13:00, прибытие рейсов задерживается, — пояснили в пресс-службе авиаузла.
По последним данным онлайн-табло, утром 31 октября пассажиры не могут вовремя вылететь в Иркутск, Москву и Новосибирск. В связи с ограничениями, приём воздушных судов также приостановлен. Вылеты из Иркутска и Новосибирска задерживаются, а пассажиров рейса из Москвы, возможно, перенаправят в Иркутск или Красноярск, если погодная обстановка не улучшится к обеду.
