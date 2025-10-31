Ричмонд
Больницу в поселке под Красноярском затопило дождем из-за срыва ремонта крыши (видео)

В поселке Кедровый под Красноярском возбудили уголовное дело о халатности после того, как местную больницу затопило из-за дождя.

Источник: Соцсети

В начале года в медицинском учреждении решили реконструировать кровлю. На это выделили 15,5 млн рублей по нацпроекту «Здравоохранение».

Подрядчик демонтировал старую крышу, но затем приостановил работы, потому что в проектной документации обнаружились ошибки. Стройка замерла, а муниципалитет не попытался исправить ситуацию.

Во время весенних дождей здание осталось без защиты от осадков — вода залила помещения, повредив потолки, стены и отделку. Ущерб от потопа превысил стоимость первоначального контракта на ремонт.

Сейчас на объекте уже установили временную кровлю. Контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут, работы продолжает новая организация.