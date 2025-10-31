В сквере у «Дома чекистов» в Перми высадили ароматический барьер

Кроме того, обновлённый сквер окружили так называемым ароматическим барьером. Специально установленная информационная табличка гласит, что кусты, высаженные между сквером и пешеходной частью улицы Сибирской, призваны не только приятно пахнуть, но и создавать уютную атмосферу, а также служить прекрасным фоном для прогулок и отдыха на природе.