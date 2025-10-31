Ричмонд
В сквере у «Дома чекистов» в Перми высадили ароматический барьер

Глава города объявил о завершении реконструкции пространства.

Источник: Соцсети

Реконструкция сквера у «Дома чекистов» на улице Сибирской в Перми завершена, объявил глава города Эдуард Соснин в своём телеграм-канале.

В пространстве установили новые скамейки, урны, декоративные элементы, бордюры и плиточные дорожки, обновили освещение, газон и тротуары, высадили лиственные деревья, многолетние цветы и кустарники.

Кроме того, обновлённый сквер окружили так называемым ароматическим барьером. Специально установленная информационная табличка гласит, что кусты, высаженные между сквером и пешеходной частью улицы Сибирской, призваны не только приятно пахнуть, но и создавать уютную атмосферу, а также служить прекрасным фоном для прогулок и отдыха на природе.

Центральной частью нового рекреационного пространства стал памятник участникам специальной военной операции, открытый 23 февраля 2025 года.