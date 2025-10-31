Жители трёх районов Омска останутся без воды в ноябре

6 ноября омский водоканал проведет плановые ремонтные работы на водопроводных сетях в трёх районах города. В связи с этим жителям некоторых домов рекомендуется заранее запастись водой.
На улицеах Октябрьской и Чернышевского работы пройдут с 11:00 до 18:00, затронув 13 жилых домов, 8 административных зданий, а также медицинское учреждение. Холодное водоснабжение отключат по адресам:
ул. Гусарова, 48 (правый ввод), 51.
ул. Октябрьская, 110, 120, 120а, 122, 124, 125, 126, 127, 153.
ул. Герцена, 44, 46, 48 лит Н, 55, 57, 63, 65.
ул. Чернышевского, 6.
ул. Яковлева, 108, 112, 143, 145.
В это же время на улице 5 Армии воду отключат до 20:00, это затронет 2 многоквартирных дома и частный сектор по улице Марата. Вода будет отсутствовать по адресам:
ул. 5 Армии, 133, 135, 135/1, 137, 137/1, 141.
ул. Госпитальная, 81а.
частный сектор по ул. Марата.
На Нефтезаводской ремонт стартует в 10:00 и продлится до 20:00. Здесь под отключение попадут 43 административных и производственных здания, включая ТЭЦ-3. Это самые масштабные работы из запланированных на этот день. Без воды останутся:
ТЭЦ −3.
ул. Нефтезаводская 50, 50а, 50/1, 51, 51а, 53, 42, 42/1, 44, 44а, 44/1, 46, 46Б.
ул. 1-я Заводская 14, 14/1, 16, 18, 19, 21, 21/2, 23, 23а, 23/3, 25, 25/5, 31а, 39, 39а, 39б, 39д, 41.
ул. Губкина 1, 1а, 1/1, ½, ⅓, ¼, ⅕, 2, 5/2, 7, 7/3.
Водоканал приносит извинения за временные неудобства и просит горожан отнестись с пониманием к необходимости проведения ремонтных работ для поддержания надежной работы системы водоснабжения.