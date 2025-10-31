Fox News: Трамп резко пересмотрел позицию по конфликту на Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «смягчил» свою позицию по поддержке украинской стороны, сообщает Fox News.
По данным американского телеканала, это вызвало беспокойство в ЕС.
«Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился. Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению конфликта», — говорится в сообщении.
В частности, речь идёт об отзыве американской бригады с территории Румынии и отказе предоставить Украине американские крылатые ракеты Tomahawk. В материале сказано, что в связи с этим европейские государства не могут предугадать следующий шаг Трампа.
Ранее Трамп заявил, что до президентства не осознавал масштаб международных конфликтов.