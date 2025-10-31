Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News: Трамп резко пересмотрел позицию по конфликту на Украине

Европейские страны не могут предугадать следующий шаг Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «смягчил» свою позицию по поддержке украинской стороны, сообщает Fox News.

По данным американского телеканала, это вызвало беспокойство в ЕС.

«Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился. Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению конфликта», — говорится в сообщении.

В частности, речь идёт об отзыве американской бригады с территории Румынии и отказе предоставить Украине американские крылатые ракеты Tomahawk. В материале сказано, что в связи с этим европейские государства не могут предугадать следующий шаг Трампа.

Ранее Трамп заявил, что до президентства не осознавал масштаб международных конфликтов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше