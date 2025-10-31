В федеральном кардиоцентре Красноярска прооперировали двойняшек с одинаковым пороком сердца

В Красноярский федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии из Хакасии поступили девочки-двойняшки с одинаковым диагнозом — Тетрада Фалло. Это врожденный сложный порок сердца, который встречается крайне редко. Порок у девочек был выявлен еще во время беременности мамы. Малышки родились доношенными и в срок.
Обе девочки хорошо перенесли операцию, все прошло в плановом порядке, и порок сердца был полностью исправлен. После таких операций дети не отстают в развитии и не имеют физических ограничений, — говорит заведующий детским кардиохирургическим отделением ФЦ ССХ Красноярска Павел Теплов.
Тетрада Фалло — это врожденный порок сердца, включающий четыре дефекта: дефект межжелудочковой перегородки, стеноз легочной артерии, декстрапозицию аорты и гипертрофию правого желудочка. Детей с таким диагнозом необходимо оперировать в возрасте 4−6 месяцев, чтобы дать им возможность расти здоровыми.
Когда маме девочек, Марине, на плановом УЗИ сообщили, что у обоих детей порок сердца, она не поверила. Беременность протекала без осложнений, и она рожала в Красноярске в перинатальном центре. В первые сутки диагноз был подтвержден.
Павел Викторович приехал, посмотрел девочек и сказал, что срочной операции не требуется, но нужно будет лечь в кардиоцентр, когда им исполнится пять месяцев. Этот визит вселил в Марину уверенность, что все будет хорошо.
Марина признается, что ей было очень страшно, но врачи и медсестры поддерживали ее и помогали. Она счастлива, что они едут домой и будут все вместе.