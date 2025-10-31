Красноярские коммунальщики перешли на усиленный режим работы

«Все объекты городской системы жизнеобеспечения мы подготовили к прохождению отопительного сезона еще в сентябре, — отметил генеральный директор Олег Гончеров. — На зимний формат работы перешел и весь автотранспорт предприятия. Мы уделяем особое внимание технической исправности мобильных мастерских, чтобы после ремонтов в морозы наши слесари всегда могли согреться и высушить рабочую одежду».