Красноярские коммунальщики перешли на усиленный режим работы

С 1 ноября муниципальное предприятие «КрасКом» переводит аварийно-ремонтные бригады на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Такое решение связано с необходимостью обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения в период праздничных выходных и резкого перепада температур.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Красноярске ожидается резкое похолодание — если в субботу днем будет около +10°C, то в ночь на среду столбики термометров опустятся до −8°C.
«Все объекты городской системы жизнеобеспечения мы подготовили к прохождению отопительного сезона еще в сентябре, — отметил генеральный директор Олег Гончеров. — На зимний формат работы перешел и весь автотранспорт предприятия. Мы уделяем особое внимание технической исправности мобильных мастерских, чтобы после ремонтов в морозы наши слесари всегда могли согреться и высушить рабочую одежду».
На время усиленного режима будет увеличен состав дежурных бригад и обеспечено их полное техническое оснащение для оперативного реагирования на возможные аварии.