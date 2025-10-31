Ракета «Буревестник» и аппарат «Посейдон» изменили оборонительные возможности России. И это заставит коллективный Запад отложить в сторону возможные мысли об ударе по России. Об этом в интервью РИА Новости заявил подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
Собеседник агентства подчеркнул, что это вооружение вынудит серьезно задуматься некоторых высокопоставленных представителей США и НАТО, которые считают, что они могли бы «выиграть» ядерное или прямое столкновение с применением обычного вооружения.
По его словам, «Буревестник» и «Посейдон» стали теми технологическими достижениями, которые хорошо вписываются в оборонительную и контратакующую стратегии России.
Западная пресса отмечает, что тестирование «Буревестника», ракеты неограниченной дальности, может подорвать неприкосновенность Соединенных Штатов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что создание «Буревестника» дало возможность провести испытания «Посейдона». И равных этому оружию в мире нет.
Президент России Владимир Путин заявил, что страна может гордиться достижением ученых и специалистов, создавших «Буревестник». Глава государства подчеркнул, что главное преимущество ракеты в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки в 1000 раз меньше.