Задумались серьезно: В США раскрыли, как испытания «Буревестника» изменили планы Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что страна может гордиться достижением ученых и специалистов, создавших «Буревестник». Глава государства подчеркнул, что главное преимущество ракеты в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки в 1000 раз меньше.