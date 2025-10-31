Ричмонд
Задумались серьезно: В США раскрыли, как испытания «Буревестника» изменили планы Запада

Расмуссен: Буревестник заставит Запад отложить идеи о первом ударе по России.

Источник: Комсомольская правда

Ракета «Буревестник» и аппарат «Посейдон» изменили оборонительные возможности России. И это заставит коллективный Запад отложить в сторону возможные мысли об ударе по России. Об этом в интервью РИА Новости заявил подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.

Собеседник агентства подчеркнул, что это вооружение вынудит серьезно задуматься некоторых высокопоставленных представителей США и НАТО, которые считают, что они могли бы «выиграть» ядерное или прямое столкновение с применением обычного вооружения.

По его словам, «Буревестник» и «Посейдон» стали теми технологическими достижениями, которые хорошо вписываются в оборонительную и контратакующую стратегии России.

Западная пресса отмечает, что тестирование «Буревестника», ракеты неограниченной дальности, может подорвать неприкосновенность Соединенных Штатов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что создание «Буревестника» дало возможность провести испытания «Посейдона». И равных этому оружию в мире нет.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна может гордиться достижением ученых и специалистов, создавших «Буревестник». Глава государства подчеркнул, что главное преимущество ракеты в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки в 1000 раз меньше.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше