Генерал Попов рассказал, как вычисляют и уничтожают снайперов ВСУ

Заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал aif.ru, как российские бойцы вычисляют и уничтожают снайперов украинской армии в зоне спецоперации.
«Обнаружение и уничтожение снайперов противника — длительная и очень кропотливая работа. Для этого наблюдательные посты выставляются специально, армейская разведка работает. И, конечно, наши снайперские подразделения вычисляют врага», — сказал Попов.
Как пояснил генерал-майор, одна из задач снайперов ВС РФ — не только ликвидация при необходимости руководящего состава ВСУ, специалистов высокого класса, например, в артиллерии, или минеров, но и именно снайперских расчетов.
«Дуэльная ситуация разыгрывается в обязательном порядке, и это действительно эффективная работа», — отметил Попов.
По его словам, как правило, снайперов уничтожают, в плен они попадают редко.
«Если же снайперы попадают в плен по какой причине, в общей группе других солдат, скажем, то их по характерным признакам все равно вычисляют. И я думаю, что они и сами не рады, что оказываются в наших руках. Поэтому особо и не сдаются в плен, знают, что для них это будет край», — подытожил Попов.
