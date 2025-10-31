Ричмонд
Генерал Попов рассказал, как вычисляют и уничтожают снайперов ВСУ

Генерал-майор Попов отметил, что выявление и уничтожение снайперов ВСУ — очень длительная и кропотливая работа, в которой могут быть задействованы разные силы.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал aif.ru, как российские бойцы вычисляют и уничтожают снайперов украинской армии в зоне спецоперации.

«Обнаружение и уничтожение снайперов противника — длительная и очень кропотливая работа. Для этого наблюдательные посты выставляются специально, армейская разведка работает. И, конечно, наши снайперские подразделения вычисляют врага», — сказал Попов.

Как пояснил генерал-майор, одна из задач снайперов ВС РФ — не только ликвидация при необходимости руководящего состава ВСУ, специалистов высокого класса, например, в артиллерии, или минеров, но и именно снайперских расчетов.

«Дуэльная ситуация разыгрывается в обязательном порядке, и это действительно эффективная работа», — отметил Попов.

По его словам, как правило, снайперов уничтожают, в плен они попадают редко.

«Если же снайперы попадают в плен по какой причине, в общей группе других солдат, скажем, то их по характерным признакам все равно вычисляют. И я думаю, что они и сами не рады, что оказываются в наших руках. Поэтому особо и не сдаются в плен, знают, что для них это будет край», — подытожил Попов.

Ранее Попов рассказал о немецких снайперах в рядах ВСУ.