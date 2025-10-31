Жена Брюса Уиллиса рассказала, как заметила первые признаки его деменции

По словам Эммы, всё началось с того, что Уиллис снова стал заикаться — привычка, от которой он избавился ещё в юности. У него вновь началось заикание. Брюс сильно заикался в детстве, но во взрослом возрасте успешно преодолел это. Когда я заметила, что проблема возвращается, даже не подумала, что это может быть связано с деменцией, рассказала Хеминг.