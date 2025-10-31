Ричмонд
Жена Брюса Уиллиса рассказала, как заметила первые признаки его деменции

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что первые тревожные симптомы болезни актёра появились ещё в 2022 году.

Об этом сообщает NewsNation.

По словам Эммы, всё началось с того, что Уиллис снова стал заикаться — привычка, от которой он избавился ещё в юности. У него вновь началось заикание. Брюс сильно заикался в детстве, но во взрослом возрасте успешно преодолел это. Когда я заметила, что проблема возвращается, даже не подумала, что это может быть связано с деменцией, рассказала Хеминг.

Тогда женщина подумала, что у них начинаются проблемы в браке: актёр стал раздражительным, забывчивым и странно себя вести. Позже врачи объяснили, что это были не эмоциональные трудности, а последствия разрушения участков мозга, отвечающих за речь и поведение.

Это был уже не он. Эти странности, паузы, невнятные моменты — всё это происходило потому, что его мозг постепенно разрушался. Часть человека, которого я любила, уходила, призналась Эмма.

Сейчас Уиллис живёт отдельно — Хеминг поселила его в небольшой дом рядом с основным, чтобы обеспечить покой и круглосуточный уход. Модель объясняет, что это решение продиктовано заботой, а не равнодушием.

Недавно Эмма выпустила книгу под названием «Неожиданное путешествие», где рассказала, как справляется с болезнью мужа и какой опыт ухода за человеком с деменцией получила их семья.

Читайте также: Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, почему семья выселила его из дома.