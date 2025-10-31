Раскрыта новая мошенническая схема в преддверии Дня народного единства: «Подарки и бонусы к празднику»

Мошенники участили атаки, используя тему фейковых выплат и подарков к Дню народного единства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов компании Angara Security.
Так, мошенники, используя старые схемы, теперь спекулируют на патриотизме и идее господдержки. Они выманивают у жертв коды из смс и реквизиты карт, маскируя это под «оформление» несуществующих выплат или подарков.
«Злоумышленники представляются сотрудниками органов государственной власти, социальных служб или сервисов и обещают россиянам разовые выплаты, “подарки к празднику” или “государственные бонусы за участие в общественных инициативах”», — отметили в компании.
Эксперты также фиксируют постоянный рост числа фишинговых сайтов и Telegram-ботов, маскирующихся под государственные и общественные ресурсы.
Собеседники агентства уточняют, чтобы не стать жертвой обмана, следует проверять информацию о выплатах на официальных сайтах.
Накануне стало известно об еще одной мошеннической схеме. Теперь аферисты стали выманивать деньги под предлогом проверки банкнот.