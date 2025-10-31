Воссоединению дуэта «Тату» предсказали неожиданный провал

Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш считает, что возвращение легендарного дуэта «Тату» не принесёт артисткам прежнего успеха. В беседе с «Общественной службой новостей» он отметил, что нынешняя музыкальная сцена сильно изменилась, а стиль группы, актуальный в начале 2000-х, сегодня уже не заинтересует молодую аудиторию.
По словам Дробыша, в нулевые годы Юлия Волкова и Елена Катина стали символом перемен и экспериментов в российской поп-музыке. Их образ и провокационность выглядели смело и свежо, а юный голос и дерзость привлекали внимание слушателей. Но сейчас, уверен продюсер, те же приёмы больше не работают.
«Честно говоря, я не представляю, какой контент нужно делать, чтобы это “залетело”. На старых песнях долго не удержишься. Да и сами девочки уже не вписываются в концепцию — там должны быть молодые участницы, а не взрослые женщины», — сказал он.
Дробыш допустил, что некоторые из хитов дуэта могут вновь заинтересовать молодёжь, которая ностальгирует по эстетике 2000-х, но успех, по его мнению, будет локальным и кратковременным. Он считает, что если проект действительно хотят возродить, то разумнее было бы пригласить новых, молодых исполнительниц.
Ранее Юлия Волкова объявила о воссоединении «Тату», опубликовав совместные фотографии с Леной Катиной. Артистки также рассказали о планах выступить в Японии и Мексике.
Читайте также: Впервые за 14 лет в Москве состоялся концерт группы t.A.T.u.