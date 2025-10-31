В Челябинской области хозяйка собаки, покусавшей ребенка, выплатила компенсацию

В Южноуральске (Челябинская область) хозяйка собаки, покусавшей 5-летнего мальчика, выплатила компенсацию — 55 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, все произошло в январе 2025 года в поселке Рощино. На детской площадке собака породы «корги», находившаяся без поводка и ошейника, укусила за лицо ребенка, когда тот скатился с горки.
Прокурор в интересах малолетнего обратился в суд с иском о взыскании причиненного морального вреда.
Южноуральский городской суд взыскал с хозяйки собаки в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в сумме 55 тыс. рублей.
«В настоящее время денежные средства взысканы с ответчика и перечислены на счет матери пострадавшего ребенка», — прокомментировали в прокуратуре региона.