Отключения электроэнергии в Мытищах: обрыв кабеля оставил тысячи людей без света, воды и отопления

По информации портала MSK1, ссылающегося на жильцов ЖК «Императорские Мытищи», электричество отсутствует с 17:55 по московскому времени. Это уже третье отключение в районе за последние сутки. Вслед за исчезновением света в домах начали пропадать сотовая связь и отключаться отопление.