Отключения электроэнергии в Мытищах: обрыв кабеля оставил тысячи людей без света, воды и отопления

В Мытищах тысячи человек остались без света, воды и тепла.

Источник: Комсомольская правда

В подмосковных Мытищах произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии, оставившее без коммунальных услуг тысячи жителей. Как сообщили в Единой диспетчерской службе, причиной инцидента стал обрыв силового кабеля на Тенистом бульваре.

По информации портала MSK1, ссылающегося на жильцов ЖК «Императорские Мытищи», электричество отсутствует с 17:55 по московскому времени. Это уже третье отключение в районе за последние сутки. Вслед за исчезновением света в домах начали пропадать сотовая связь и отключаться отопление.

Представители управляющей компании подтвердили, что авария на внешних сетях затронула целый ряд домов по Тенистому бульвару. Из-за прекращения подачи электроэнергии перестали работать насосы, что вызвало перебои с холодной водой в некоторых квартирах. Районная администрация пообещала организовать подвоз воды к одному из домов.

Ситуацию прокомментировала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Она рассказала, что причиной чрезвычайного происшествия стало повреждение кабельной линии напряжением 10 киловольт. При этом она сообщила о положительной динамике в устранении аварии.

«Сегодня, 30 октября, в домах по адресу: Тенистый бульвар, дома 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 19, 21, 23 произошло аварийное отключение электроснабжения. Причиной ЧП стало повреждение кабельной линии 10 киловольт», — написала она в Telegram-канале.

Купецкая отметила, что специалисты уже восстановили работоспособность котельной и канализационных очистных сооружений. Подключение водозаборного узла находится на завершающей стадии. Работы по полному возобновлению электроснабжения многоквартирных домов продолжаются.

Ранее сообщалось, что жителям Волгограда стоит приготовиться к временным неудобствам. В пятницу, 31 октября 2025 года, в шести районах города ожидаются плановые отключения света. По данным энергоснабжающей компании «Россети Юг», под отключение попадут десятки улиц. Перебои с электричеством из-за профилактических и ремонтных работ ожидаются в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.