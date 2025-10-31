P.Diddy переведён в тюрьму с более низким уровнем безопасности в Нью-Джерси

Приговоренного к 50 месяцам тюрьмы рэпера Шона Комбса (P.Diddy) перевели в исправительное учреждение в Нью-Джерси с менее строгим режимом. Как сообщает NBC, в этой тюрьме действует программа реабилитации для наркозависимых.
Еще 7 октября NBC сообщал, что адвокаты Комбса ходатайствовали о его переводе в тюрьму Форт-Дикс, где предусмотрена программа лечения от наркозависимости и действует менее строгий режим безопасности.
Напомним, что приговоренный в начале октября нью-йоркским судом к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в $500 тыс. за организацию проституции, P.Diddy одновременно обращался с прошением о президентском помиловании.
Как накануне писало издание ABC, скандально известный рэпер может быть освобожден из тюрьмы в 2028 году. Однако уточняется, что для сокращения тюремного срока на 12 месяцев P.Diddy необходимо выполнить два условия: его должны перевести в Форт-Дикс по запросу защиты, и он должен успешно пройти там лечебный курс от наркозависимости продолжительностью от 9 до 12 месяцев.