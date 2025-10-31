P.Diddy переведён в тюрьму с более низким уровнем безопасности в Нью-Джерси

Как накануне писало издание ABC, скандально известный рэпер может быть освобожден из тюрьмы в 2028 году. Однако уточняется, что для сокращения тюремного срока на 12 месяцев P.Diddy необходимо выполнить два условия: его должны перевести в Форт-Дикс по запросу защиты, и он должен успешно пройти там лечебный курс от наркозависимости продолжительностью от 9 до 12 месяцев.