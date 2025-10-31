Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все парковки Перми будут бесплатными 4 ноября

А некоторые —ещё и 2 и 3 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Все парковки города Перми будут работать бесплатно в День народного единства, сообщили в Пермской дирекции дорожного движения.

В ведомстве рассказали о том, как городские парковки будут работать во время длинных выходных 2—4 ноября. 1 ноября, напомним, считается обычным рабочим днём из-за переноса выходного, и, соответственно, платить за парковку придётся как в будни.

2 и 3 ноября парковки в тарифных зонах 101, 102, 103, 201 и 301 будут работать бесплатно. Зоны 202 и 302 тем временем работают в обычном режиме, при этом круглосуточно.

4 ноября, в День народного единства, бесплатно будут работать уже все парковки в городе.

Ранее стало известно, что до конца года власти планируют расширить зону платных парковок в Перми.