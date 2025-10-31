Все парковки Перми будут бесплатными 4 ноября

Все парковки города Перми будут работать бесплатно в День народного единства, сообщили в Пермской дирекции дорожного движения.
В ведомстве рассказали о том, как городские парковки будут работать во время длинных выходных
2 и 3 ноября парковки в тарифных зонах 101, 102, 103, 201 и 301 будут работать бесплатно. Зоны 202 и 302 тем временем работают в обычном режиме, при этом круглосуточно.
4 ноября, в День народного единства, бесплатно будут работать уже все парковки в городе.
Ранее стало известно, что до конца года власти планируют расширить зону платных парковок в Перми.