Второй самолет МС-21 начнет проходить испытания через месяц

Сейчас сертификационные полеты выполняются на двух самолетах: № 12, где часть импортных деталей заменена на российские, и № 13, который максимально похож на серийный образец. После успешного прохождения испытаний самолет, разработанный в России, получит сертификацию и будет готов к эксплуатации.