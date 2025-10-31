Второй самолет МС-21 начнет проходить испытания через месяц

Второй самолет МС-21 начнет проходить испытания в Жуковском через месяц. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала Объединенной авиастроительной корпорации, впервые на 13-й летной машине полностью перешли на российские компоненты. Иностранные двигатели, системы управления полетом, механизмы крыла и тормозная система были заменены на отечественные.
— Наши конструкторы и технологи днем и ночью жили на заводе, решая конкретные технические проблемы, — подчеркнул директор Инженерного центра Анатолий Гайданский.
Сейчас сертификационные полеты выполняются на двух самолетах: № 12, где часть импортных деталей заменена на российские, и № 13, который максимально похож на серийный образец. После успешного прохождения испытаний самолет, разработанный в России, получит сертификацию и будет готов к эксплуатации.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что жители областного центра увидели в небе полет МС-21.