Второй самолет МС-21 начнет проходить испытания через месяц

Сейчас сертификационные полеты выполняются на двух самолетах № 12 и 13.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Второй самолет МС-21 начнет проходить испытания в Жуковском через месяц. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала Объединенной авиастроительной корпорации, впервые на 13-й летной машине полностью перешли на российские компоненты. Иностранные двигатели, системы управления полетом, механизмы крыла и тормозная система были заменены на отечественные.

— Наши конструкторы и технологи днем и ночью жили на заводе, решая конкретные технические проблемы, — подчеркнул директор Инженерного центра Анатолий Гайданский.

Сейчас сертификационные полеты выполняются на двух самолетах: № 12, где часть импортных деталей заменена на российские, и № 13, который максимально похож на серийный образец. После успешного прохождения испытаний самолет, разработанный в России, получит сертификацию и будет готов к эксплуатации.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что жители областного центра увидели в небе полет МС-21.