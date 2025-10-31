В Красноярске открыли крытый корт для падела

В краевом минспорте рассказали, что пространство станет частью будущей фиджитал-зоны.
«В прошлом году мы открыли уличную площадку и летом активно тренировались на двух кортах. Но чтобы продолжать тренироваться студентам и готовить сотрудников к всероссийским и международным стартам, мы открыли площадку, которая позволит заниматься в любое время года. Это пространство станет частью будущей фиджитал-зоны — для полетов дронов, фиджитал-игр по разным видам спорта и, конечно, новой дисциплины падел-фиджитал, которую мы будем активно развивать», — рассказал директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев.
Открывшийся корт уже вызвал интерес представителей Китая. Почетным гостем открытия стал президент Пекинской международной компании по развитию спорта и культуры ICAS Вэй Юйбинь.
«Я приехал к вам после первого международного турнира по ракеточным видам спорта в Москве, ознакомился с вашими блестящими объектами и хочу рассказать о них нашим китайским спортсменам. Мы уже планируем активное сотрудничество. Будем продолжать приглашать игроков из Красноярска на наши турниры и планируем привозить китайских спортсменов для совместных тренировок и обмена опытом», — отметил Вэй Юйбинь.
После официального открытия состоялся мастер-класс, где гость из Пекина продемонстрировал технику и основные приемы игры в падел. Завершилось мероприятие турниром, в котором приняли участие победители и призеры всероссийских и международных соревнований по ракеточным видам спорта.
Напомним, ранее стало известно, что в Красноярском крае за три года планируют построить 9 крупных спортивных объектов.
По планам правительства, к 2030 году в регионе доля занимающихся спортом и физкультурой людей должна достичь 70%. Такое же значение планируется достичь у показателя удовлетворенности условиями для занятий. Этому будут способствовать новые спортивные сооружения, реализация проектов «Дворовой инструктор» и «Сибирское долголетие», поддержка клубов по месту жительства, детско-юношеского, студенческого и корпоративного спорта, общественных спортивных организаций, развитие адаптивного спорта.