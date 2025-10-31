В Красноярске открыли крытый корт для падела

«В прошлом году мы открыли уличную площадку и летом активно тренировались на двух кортах. Но чтобы продолжать тренироваться студентам и готовить сотрудников к всероссийским и международным стартам, мы открыли площадку, которая позволит заниматься в любое время года. Это пространство станет частью будущей фиджитал-зоны — для полетов дронов, фиджитал-игр по разным видам спорта и, конечно, новой дисциплины падел-фиджитал, которую мы будем активно развивать», — рассказал директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев.