«Нас не догонят!»: омичка похитила телефон и спаслась от хозяина бегством

Грабеж с применением легкоатлетических навыков произошел в Кировском округе.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники омской полиции рассказали о грабеже, который удался за счет легкоатлетических навыков омички. Несмотря на умение быстро бегать, неоднократно судимая женщина, была быстро поймана сотрудниками уголовного розыска.

В отдел полиции обратился 51-летний житель Кировского округа, который рассказал, что на улице Бетховена давняя знакомая похитила у него сотовый телефон. Выяснились любопытные подробности похищения: 40-летняя омичка, во время распития с потерпевшим спиртных напитков, неожиданно вытащила из заднего кармана его джинсов мобильный аппарат и убежала. Догнать фигурантку заявитель не смог — сказались возраст и отсутствие регулярных тренировок.

Однако легкоатлетические навыки не спасли омичку от справедливого возмездия: оперативники разыскали ее по горячим следам уже в другой компании мужчин. Выяснилось, что дама уже давно не дружит с законом. Она была судима за аналогичное преступление, а также за кражу, мошенничество, незаконный оборот наркотических средств и даже умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время сотовый телефон изъят из ломбарда, куда его сдала «легкоатлетка», и будет возвращен законному владельцу. А на омичку возбуждено очередное уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».