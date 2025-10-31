Ричмонд
Российские банки начали увеличивать сроки кредитов россиян без предупреждения

Клиенты российских банков массово сталкиваются с проблемой — организации в одностороннем порядке меняют условия предоставления кредитов по уже заключенным договорам. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в газете «Известия».

Банки не уведомляют заемщиков, никто их согласия перед корректировкой графика не спрашивает. Так, организации увеличивают срок кредита, а также сумму самой переплаты.

Изменения касаются и процентной ставки. Чаще всего такое происходит после отключения платных сервисных пакетов, обеспечивающих льготы по кредиту.

Граждане не всегда отключают их специально, иногда это случается автоматически, если они нарушают условия договора, уточнили в издании.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что низкая безработица, которая наблюдается в России, уже превратилась в дефицит кадров, в результате чего рост зарплат граждан обгоняет увеличение производительности труда.

До этого экономист также рассказала, что почти 17 миллионов российских граждан уже воспользовались самозапретом на кредиты.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше