Почему на Тыквенный Спас обходили дом с веточкой? Обряды и традиции последнего дня осени

Тыквенный Спас, также известный как Осенний Спас, в первую очередь связан с завершением сбора урожая и первым временем, когда в полной мере можно насладиться плодами трудов на полях. В это время сельские жители благодарят землю за урожай, уделяя внимание богатству плодородных земель, заботясь о будущих посевах и семьях. Традиционно праздник знаменует период перехода уже к зимним холодам.