WP: ядерный полигон в Неваде превратился в «кучу ржавчины»

Оборудование на полигоне, где проводились испытания ЯО, «пришло в упадок».

Источник: Аргументы и факты

Полигон в американском штате Невада потерял «компетенции для физических ядерных испытаний», пишет The Washington Post.

Издание из США ссылается на информацию, полученную от экс-сотрудников полигона. Они уточнили, что оборудование на полигоне «пришло в упадок».

«Испытательному полигону требуется ремонт. Люди, недавно посетившие его, описывают оборудование для прокладки туннелей как “кучу ржавчины”. Некоторые бывшие чиновники рассказывают, что возобновление испытаний может занять годы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в материале сказано, что подземные испытания на полигоне в Неваде проводились в сентябре 1992 года.

Бывший чиновник в ядерной сфере, принимавший участие в ряде подземных испытаний ядерного вооружения в Неваде, утверждает, что у руководителей испытаний было много «грязи под ногтями».

Напомним, президент США Дональд Трамп рассказал, что приказал Пентагону начать испытания ЯО.

Ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп поручил провести проверку ядерного арсенала для подтверждения исправности вооружения.

